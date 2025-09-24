Santos we wrześniu stracił pracę w Azerbejdżanie

Pochodzący z Lizbony szkoleniowiec, który we wrześniu został zwolniony z funkcji selekcjonera kadry Azerbejdżanu, nabył udziały producenta zabawek, poprzez prowadzoną wspólnie z żoną i dwójką dzieci spółkę Femacosa.

Według dziennika „Jornal de Negocios” rodzinna spółka Santosów przejęła kontrolę nad 54,98 proc. udziałów firmy Didacticalegria, macierzystej spółki Science4You, stając się jej większościowym udziałowcem.

Zabawki trafiają na polski rynek

Znaczący wpływ rodziny Santosów na inwestycję w zabawki edukacyjne będzie mieć także wejście do zarządu Science4You zięcia portugalskiego trenera, Luisa Santosa.

Działający na rynku od 2008 r. producent zabawek oferuje je także poza Portugalią. Jednym z państw, do którego trafiają te produkty, jest Polska.

70-letni Santos dotychczas nie był znany jako przedsiębiorca. Pomimo prowadzenia klubów i reprezentacji piłkarskich, m.in. Portugalii i Grecji, przez kilkanaście utrzymywał etat w jednym z hoteli w podlizbońskim kurorcie Estoril.

Santos w Polsce furory nie zrobił

Santos pełnił funkcję selekcjonera biało-czerwonych od 24 stycznia do 13 września 2023, zastępując po mundialu w Katarze Czesława Michniewicza. Zwolniony został po porażce Polaków w Tiranie z Albanią 0:2 w eliminacjach Euro 2024.

Wcześniej, przez blisko osiem lat, Santos prowadził reprezentację Portugalii, z którą wygrał mistrzostwa Europy w 2016 roku, a także Ligę Narodów – w 2019. W trakcie kariery trenerskiej prowadził też kluby w Portugalii, Grecji, a także w Turcji, m.in. FC Porto, Benfikę Lizbona, AEK Ateny, Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki oraz Besiktas Stambuł.