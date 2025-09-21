Cash kopnięty w krocze

Cash spotkanie rozpoczął w wyjściowym składzie. W 33. minucie ostro potraktował Reinildo. Faul reprezentanta Polski na rywalu był ewidentny. 31-letni piłkarz z Mozambiku nie utrzymał nerwów na wodzy i postanowił sam wymierzyć "sprawiedliwość".

Piłkarz Sunderlandu kopnął Polka w krocze. Cash upadł na murawę jak rażony piorunem i zaczął się zwijać z bólu. Sędzia po interwencji VAR nie miał żadnych wątpliwości, że Reinildo zasłużył na czerwoną kartkę.

Cash dał prowadzenie Aston Villi

W 67. minucie Cash znów wystąpił w roli głównej. Tym razem gracz Aston Villi popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu. Wyszło idealnie. Bramkarz rywali nie miał nic do powiedzenia.

Aston Villa nie wykorzystała gry w przewadze

Mimo gry w przewadze Aston Villa nie zdobyła kompletu punktów. W 75. trafienia na wagę remisu zaliczył Wilson Isidor.

Goście mogą czuć spory niedosyt spowodowany podziałem punktów. Drużyna Casha po pięciu kolejkach nadal znajduje się w strefie spadkowej. Zwycięstwo nad Sunderlandem pozwoliłoby jej awansować nad "kreskę".