Dramat Piotrowskiego tuż przed końcem pierwszej połowy

Piotrowski mecz 21. kolejki włoskiej Serie A rozpoczął w podstawowym składzie swojej drużyny. Niestety tuż przed końcem pierwszej połowy musiał opuścić plac gry.

Reprezentant Polski z pozoru w niegroźnym starciu doznał bolesnej kontuzji. Krzyki pomocnika Udinese było słychać na całym stadionie. Na razie nie wiadomo, co dokładnie stało się Piotrowskiemu, ale patrząc jak zwijał się z bólu i na minę trenera Kosty Runjaica, to można spodziewać się najgorszego, czyli urazu wiązadeł w kolanie.

Piotrowski w tym sezonie może już nie zagrać

Jeśli czarny scenariusz się potwierdzi, to byłego zawodnika Pogoni Szczecin czeka kilku miesięczna przerwa. W tym sezonie jego powrót na boisko byłby wykluczony.

Piotrowski w bieżących rozgrywkach wystąpił w 26 meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył jedną asystę. W reprezentacji Polski ostatni raz zagrał w październiku ubiegłego roku w towarzyskim pojedynku z Nową Zelandią.