Predazzo dobrze kojarzy się polskim kibicom i skoczkom. W 2003 roku Małysz zdobył tu dwa złote medale mistrzostw świata, a 10 lat później najlepszy na dużej skoczni w imprezie tej rangi był Stoch. O nawiązanie do tych sukcesów łatwo nie będzie.

Biało-czerwoni nie należą do faworytów. Największą nadzieją na dobry wynik Polaków będzie debiutujący w igrzyskach Tomasiak. 19-latek prezentował się najlepiej w tym sezonie Pucharu Świata oraz na pierwszych olimpijskich treningach. Nasi skoczkowie narciarscy ostatni raz bez medalu wrócili z igrzysk w Turynie 20 lat temu.

  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 17.30 1000 m K (Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)
  • saneczkarstwo
  • godz. 17.00 jedynki K, 1. ślizg (Klaudia Domaradzka)
  • godz. 18.35 jedynki K, 2. ślizg
  • skoki narciarskie
  • godz. 19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
  • godz. 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 9 lutego, poniedziałek (5 finałów)

  • narciarstwo dowolne
  • godz. 12.30 slopestyle K
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 14.00 kombinacja drużynowa M, slalom
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 17.30 1000 m K
  • snowboard
  • godz. 19.30 big air K
  • skoki narciarskie
  • godz. 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 9 lutego, poniedziałek (pozostałe konkurencje)

  • curling
  • godz. 10.05 faza grupowa MIX
  • godz. 18.05 półfinały MIX
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Włochy
  • godz. 16.40 kobiety, grupa B: Niemcy - Francja
  • godz. 20.40 kobiety, grupa A: Szwajcaria - USA
  • godz. 21.10 kobiety, grupa A: Kanada - Czechy
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 19.20 pary taneczne, taniec rytmiczny
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.30 kombinacja drużynowa M, zjazd
  • saneczkarstwo
  • godz. 17.00 jedynki K, 1. ślizg
  • godz. 18.35 jedynki K, 2. ślizg
  • skoki narciarskie
  • godz. 19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa