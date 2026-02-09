Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 9 lutego, poniedziałek

Predazzo dobrze kojarzy się polskim kibicom i skoczkom. W 2003 roku Małysz zdobył tu dwa złote medale mistrzostw świata, a 10 lat później najlepszy na dużej skoczni w imprezie tej rangi był Stoch. O nawiązanie do tych sukcesów łatwo nie będzie.

Reklama

Biało-czerwoni nie należą do faworytów. Największą nadzieją na dobry wynik Polaków będzie debiutujący w igrzyskach Tomasiak. 19-latek prezentował się najlepiej w tym sezonie Pucharu Świata oraz na pierwszych olimpijskich treningach. Nasi skoczkowie narciarscy ostatni raz bez medalu wrócili z igrzysk w Turynie 20 lat temu.

łyżwiarstwo szybkie

godz. 17.30 1000 m K (Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)

saneczkarstwo

godz. 17.00 jedynki K, 1. ślizg (Klaudia Domaradzka)

godz. 18.35 jedynki K, 2. ślizg

skoki narciarskie

godz. 19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

godz. 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 9 lutego, poniedziałek (5 finałów)

narciarstwo dowolne

godz. 12.30 slopestyle K

narciarstwo alpejskie

godz. 14.00 kombinacja drużynowa M, slalom

łyżwiarstwo szybkie

godz. 17.30 1000 m K

snowboard

godz. 19.30 big air K

skoki narciarskie

godz. 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 9 lutego, poniedziałek (pozostałe konkurencje)