Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Mediolan Cortinia d’Ampezzo. Pierwsze medale już rozdane. Dziś o miejsca na podium powalczą skoczkowie narciarscy. Na normalnym obiekcie w Predazzo odbędzie się konkurs z udziałem Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Kamila Stocha. Początek zawodów o godz. 19.00.
Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 9 lutego, poniedziałek
Predazzo dobrze kojarzy się polskim kibicom i skoczkom. W 2003 roku Małysz zdobył tu dwa złote medale mistrzostw świata, a 10 lat później najlepszy na dużej skoczni w imprezie tej rangi był Stoch. O nawiązanie do tych sukcesów łatwo nie będzie.
Biało-czerwoni nie należą do faworytów. Największą nadzieją na dobry wynik Polaków będzie debiutujący w igrzyskach Tomasiak. 19-latek prezentował się najlepiej w tym sezonie Pucharu Świata oraz na pierwszych olimpijskich treningach. Nasi skoczkowie narciarscy ostatni raz bez medalu wrócili z igrzysk w Turynie 20 lat temu.
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 17.30 1000 m K (Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 jedynki K, 1. ślizg (Klaudia Domaradzka)
- godz. 18.35 jedynki K, 2. ślizg
- skoki narciarskie
- godz. 19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
- godz. 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 9 lutego, poniedziałek (5 finałów)
- narciarstwo dowolne
- godz. 12.30 slopestyle K
- narciarstwo alpejskie
- godz. 14.00 kombinacja drużynowa M, slalom
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 17.30 1000 m K
- snowboard
- godz. 19.30 big air K
- skoki narciarskie
- godz. 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 9 lutego, poniedziałek (pozostałe konkurencje)
- curling
- godz. 10.05 faza grupowa MIX
- godz. 18.05 półfinały MIX
- hokej na lodzie
- godz. 12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Włochy
- godz. 16.40 kobiety, grupa B: Niemcy - Francja
- godz. 20.40 kobiety, grupa A: Szwajcaria - USA
- godz. 21.10 kobiety, grupa A: Kanada - Czechy
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.20 pary taneczne, taniec rytmiczny
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.30 kombinacja drużynowa M, zjazd
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 jedynki K, 1. ślizg
- godz. 18.35 jedynki K, 2. ślizg
- skoki narciarskie
- godz. 19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa
