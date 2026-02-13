Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 13 lutego, piątek

Semirunnij od niedawna reprezentuje Polskę Po inwazji na Ukrainę wielu sportowców z Rosji i Białorusi zostało wykluczonych z międzynarodowej rywalizacji. Rosjanin nie chciał, aby sytuacja polityczna negatywnie wpływała na jego karierę. Dlatego zdecydował się wystąpić o polski paszport.

Afera alkoholowa na igrzyskach olimpijskich. Trener skoczków narciarskich odesłany do domu

Semirunnij w biało-czerwonych barwach w 2025 roku zdobył srebrny medal na 10000 m i brązowy na 5000 m podczas mistrzostw świata na dystansach w norweskim Hamar. Natomiast w styczniu triumfował na 5000 m oraz był drugi na 1500 m w europejskim czempionacie w Tomaszowie Mazowieckim.

6 grudnia 2025 roku w holenderskim Heerenveen poprawił własny rekord Polski w biegu na 10000 m, uzyskując 12.28,05. To trzeci wynik w historii. Rekord świata należy do Włocha Davide Ghiotto i wynosi 12.25,69.

  • biathlon
  • godz. 14.00 sprint na 10 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • biegi narciarskie
  • godz. 11.45 bieg na 10 km techniką dowolną M (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 19.00 soliści, program dowolny (Władimir Samojłow)
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.00 10 000 m M (Władimir Semirunnij)

Program wydarzeń olimpijskich - 13 lutego, piątek (7 finałów)

W piątek zostanie rozdanych siedem kompletów medali. Bez udziału Polaków odbędzie się skeleton mężczyzn oraz w dwie snowboardowe konkurencje: cross kobiet i halfpipe mężczyzn.

Do tej pory biało-czerwoni wywalczyli we Włoszech jeden medal. Srebrny krążek na skoczni normalnej zdobył Kacper Tomasiak. Tuż za podium był panczenista Damian Żurek, który zajął czwarte miejsce w biegu na 1000 m.

Program wydarzeń olimpijskich - 13 lutego, piątek (pozostałe konkurencje)

  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa M
  • godz. 14.05 faza grupowa K
  • godz. 19.05 faza grupowa M
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Szwecja
  • godz. 12.10 mężczyźni, grupa B: Włochy - Słowacja
  • godz. 16.40 mężczyźni, grupa A: Francja - Czechy
  • godz. 16.40 kobiety, ćwierćfinał
  • godz. 21.10 mężczyźni, grupa A: Kanada - Szwajcaria
  • godz. 21.10 kobiety, ćwierćfinał
  • skeleton
  • godz. 16.00 kobiety, 1. ślizg
  • godz. 17.48 kobiety, 2. ślizg
  • godz. 19.30 mężczyźni, 3. ślizg
  • snowoboard
  • godz. 10.00 cross K, kwalifikacje
  • godz. 13.30 cross K, 1/8 finału
  • godz. 14.03 cross K, ćwierćfinały
  • godz. 14.24 cross K, półfinały
  • godz. 14.41 cross K, finał B