Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 13 lutego, piątek

Semirunnij od niedawna reprezentuje Polskę Po inwazji na Ukrainę wielu sportowców z Rosji i Białorusi zostało wykluczonych z międzynarodowej rywalizacji. Rosjanin nie chciał, aby sytuacja polityczna negatywnie wpływała na jego karierę. Dlatego zdecydował się wystąpić o polski paszport.

Semirunnij w biało-czerwonych barwach w 2025 roku zdobył srebrny medal na 10000 m i brązowy na 5000 m podczas mistrzostw świata na dystansach w norweskim Hamar. Natomiast w styczniu triumfował na 5000 m oraz był drugi na 1500 m w europejskim czempionacie w Tomaszowie Mazowieckim.

6 grudnia 2025 roku w holenderskim Heerenveen poprawił własny rekord Polski w biegu na 10000 m, uzyskując 12.28,05. To trzeci wynik w historii. Rekord świata należy do Włocha Davide Ghiotto i wynosi 12.25,69.

biathlon

godz. 14.00 sprint na 10 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

biegi narciarskie

godz. 11.45 bieg na 10 km techniką dowolną M (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

łyżwiarstwo figurowe

godz. 19.00 soliści, program dowolny (Władimir Samojłow)

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.00 10 000 m M (Władimir Semirunnij)

W piątek zostanie rozdanych siedem kompletów medali. Bez udziału Polaków odbędzie się skeleton mężczyzn oraz w dwie snowboardowe konkurencje: cross kobiet i halfpipe mężczyzn.

Do tej pory biało-czerwoni wywalczyli we Włoszech jeden medal. Srebrny krążek na skoczni normalnej zdobył Kacper Tomasiak. Tuż za podium był panczenista Damian Żurek, który zajął czwarte miejsce w biegu na 1000 m.

Program wydarzeń olimpijskich - 13 lutego, piątek (pozostałe konkurencje)