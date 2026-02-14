Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 14 lutego, sobota

Żurek wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 m. W środę był już bardzo blisko podium, zajmując na 1000 m czwarte miejsce. Do medalu zabrakło mu 0,07 s. W tym sezonie 26-letni panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego jest w życiowej formie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął drugie lokaty na 500 i 1000 m, przegrywając tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem, który w Mediolanie zdobył już złoty medal olimpijski na dłuższym dystansie.

O godz. 18.45 w Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem srebrnego medalisty z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha i Pawła Wąska.

Na czwartkowym treningu przypomniał o sobie Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał dalej od Tomasiaka i Wąska, a w jednej z trzech serii uzyskał czwarty rezultat.

biathlon

godz. 14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

biegi narciarskie

godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

łyżwiarstwo szybkie

godz. 17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

short track

godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

godz. 21.49 1500 m M, półfinały

godz. 22.35 1500 m M, finał B

godz. 22.42 1500 m M, finał A

skoki narciarskie

godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa

W sobotę Polaków zabraknie w trzech finałowych konkurencjach: slalomie gigancie mężczyzn, narciarskiej jeździe równoległej po muldach kobiet oraz w skeletonie kobiet.

