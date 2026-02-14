Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 14 lutego, sobota
Żurek wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 m. W środę był już bardzo blisko podium, zajmując na 1000 m czwarte miejsce. Do medalu zabrakło mu 0,07 s. W tym sezonie 26-letni panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego jest w życiowej formie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął drugie lokaty na 500 i 1000 m, przegrywając tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem, który w Mediolanie zdobył już złoty medal olimpijski na dłuższym dystansie.
O godz. 18.45 w Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem srebrnego medalisty z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha i Pawła Wąska.
Na czwartkowym treningu przypomniał o sobie Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał dalej od Tomasiaka i Wąska, a w jednej z trzech serii uzyskał czwarty rezultat.
- biathlon
- godz. 14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
- biegi narciarskie
- godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
- short track
- godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- godz. 21.49 1500 m M, półfinały
- godz. 22.35 1500 m M, finał B
- godz. 22.42 1500 m M, finał A
- skoki narciarskie
- godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
- godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 14 lutego, sobota (8 finałów)
W sobotę Polaków zabraknie w trzech finałowych konkurencjach: slalomie gigancie mężczyzn, narciarskiej jeździe równoległej po muldach kobiet oraz w skeletonie kobiet.
- narciarstwo dowolne
- godz. 11.46 jazda równoległa po muldach K, finał
- biegi narciarskie
- godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K
- narciarstwo alpejskie
- godz. 13.30 slalom gigant M, 2. przejazd
- biathlon
- godz. 14.45 sprint na 7,5 km K
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 17.00 500 m M
- skeleton
- godz. 19.35 kobiety, 4. ślizg
- skoki narciarskie
- godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa
- short track
- godz. 22.42 1500 m M, finał A
Program wydarzeń olimpijskich - 14 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)
- curling
- godz. 9.05 faza grupowa K
- godz. 14.05 faza grupowa M
- godz. 19.05 faza grupowa K
- hokej na lodzie
- godz. 12.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Słowacja
- godz. 12.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Łotwa
- godz. 16.40 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Włochy
- godz. 16.40 kobiety, ćwierćfinał
- godz. 21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Dania
- godz. 21.10 kobiety, ćwierćfinał
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.00 wyścig drużynowy K, ćwierćfinały
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.00 slalom gigant M, 1. przejazd
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.30 jazda równoległa po muldach K, 1/16 finału
- godz. 11.00 jazda równoległa po muldach K, 1/8 finału
- godz. 11.20 jazda równoległa po muldach K, ćwierćfinały
- godz. 11.35 jazda równoległa po muldach K, półfinały
- godz. 11.48 jazda równoległa po muldach K, o brązowy medal
- godz. 19.30 big air K, kwalifikacje
- short track
- godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały
- godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje
- godz. 21.49 1500 m M, półfinały
- godz. 22.05 sztafeta 3000 m K, półfinały
- godz. 22.35 1500 m M, finał B
- skeleton
- godz. 18.00 kobiety, 3. ślizg
- skoki narciarskie
- godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa
