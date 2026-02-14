Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 14 lutego, sobota

Żurek wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 m. W środę był już bardzo blisko podium, zajmując na 1000 m czwarte miejsce. Do medalu zabrakło mu 0,07 s. W tym sezonie 26-letni panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego jest w życiowej formie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął drugie lokaty na 500 i 1000 m, przegrywając tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem, który w Mediolanie zdobył już złoty medal olimpijski na dłuższym dystansie.

O godz. 18.45 w Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni z udziałem srebrnego medalisty z normalnego obiektu Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha i Pawła Wąska.

Na czwartkowym treningu przypomniał o sobie Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał dalej od Tomasiaka i Wąska, a w jednej z trzech serii uzyskał czwarty rezultat.

  • biathlon
  • godz. 14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • biegi narciarskie
  • godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
  • short track
  • godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • godz. 21.49 1500 m M, półfinały
  • godz. 22.35 1500 m M, finał B
  • godz. 22.42 1500 m M, finał A
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
  • godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 14 lutego, sobota (8 finałów)

W sobotę Polaków zabraknie w trzech finałowych konkurencjach: slalomie gigancie mężczyzn, narciarskiej jeździe równoległej po muldach kobiet oraz w skeletonie kobiet.

  • narciarstwo dowolne
  • godz. 11.46 jazda równoległa po muldach K, finał
  • biegi narciarskie
  • godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 13.30 slalom gigant M, 2. przejazd
  • biathlon
  • godz. 14.45 sprint na 7,5 km K
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 17.00 500 m M
  • skeleton
  • godz. 19.35 kobiety, 4. ślizg
  • skoki narciarskie
  • godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa
  • short track
  • godz. 22.42 1500 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 14 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)

  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa K
  • godz. 14.05 faza grupowa M
  • godz. 19.05 faza grupowa K
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Słowacja
  • godz. 12.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Łotwa
  • godz. 16.40 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Włochy
  • godz. 16.40 kobiety, ćwierćfinał
  • godz. 21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Dania
  • godz. 21.10 kobiety, ćwierćfinał
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.00 wyścig drużynowy K, ćwierćfinały
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.00 slalom gigant M, 1. przejazd
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.30 jazda równoległa po muldach K, 1/16 finału
  • godz. 11.00 jazda równoległa po muldach K, 1/8 finału
  • godz. 11.20 jazda równoległa po muldach K, ćwierćfinały
  • godz. 11.35 jazda równoległa po muldach K, półfinały
  • godz. 11.48 jazda równoległa po muldach K, o brązowy medal
  • godz. 19.30 big air K, kwalifikacje
  • short track
  • godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały
  • godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje
  • godz. 21.49 1500 m M, półfinały
  • godz. 22.05 sztafeta 3000 m K, półfinały
  • godz. 22.35 1500 m M, finał B
  • skeleton
  • godz. 18.00 kobiety, 3. ślizg
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa