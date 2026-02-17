Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 17 lutego, wtorek

We wtorek biało-czerwoni mają praktycznie zerowe szanse na medale. Męska sztafeta biathlonistów raczej nie włączy się do rywalizacji o czołowe miejsca. Polacy w kombinacji norweskiej są tłem podczas olimpijskiej rywalizacji. 11 lutego w konkursie na normalnej skoczni i biegu na 10 km uczestniczyło 36 zawodników. Jarząbek zajął 33. miejsce, a Krzempek był 35. We wtorek kombinatorzy będą rywalizować na dużej skoczni. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10. Natomiast bieg na 10 km zaplanowano na 13.45. We wtorek najlepszy wynik z polskich sportowców powinna osiągnąć Kurakowa. Pochodząca z Rosji 23-letnia łyżwiarka figurowa zaprezentuje się w programie krótkim solistek.

  • biathlon
  • godz. 14.30 sztafeta 4x7,5 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • kombinacja norweska
  • godz. 10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • godz. 13.45 duża skocznia/10 km, bieg
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 18.45 solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

Program wydarzeń olimpijskich - 17 lutego, wtorek (7 finałów)

We wtorek odbędzie się siedem olimpijskich finałów, w tym pięć bez udziału Polaków. Na ten dzień zaplanowano też czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym oraz snowboardowy slopestyle kobiet.

  • snowboard
  • godz. 13.00 slopestyle K
  • kombinacja norweska
  • godz. 13.45 duża skocznia/10 km, bieg
  • biathlon
  • godz. 14.30 sztafeta 4x7,5 km M
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.28 wyścig drużynowy M, finał A
  • godz. 16.47 wyścig drużynowy K, finał A
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 19.30 big air M
  • bobsleje
  • godz. 21.05 dwójki M, 4. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 17 lutego, wtorek (pozostałe konkurencje)

  • bobsleje
  • godz. 19.00 dwójki M, 3. ślizg
  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa M
  • godz. 14.05 faza grupowa K
  • godz. 19.05 faza grupowa M
  • hokej na lodzie - mężczyźni, baraże o awans do ćwierćfinału
  • godz. 12.10 Niemcy – Francja
  • godz. 12.10 Szwajcaria – Włochy
  • godz. 16.40 Czechy – Dania
  • godz. 21.10 Szwecja – Łotwa
  • kombinacja norweska
  • godz. 10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 18.45 solistki, program krótki
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 14.30 wyścig drużynowy M, półfinały
  • godz. 14.52 wyścig drużynowy K, półfinały
  • godz. 15.24 wyścig drużynowy M, finał D
  • godz. 15.30 wyścig drużynowy M, finał C
  • godz. 15.43 wyścig drużynowy K, finał D
  • godz. 15.49 wyścig drużynowy K, finał C
  • godz. 16.22 wyścig drużynowy M, o brązowy medal
  • godz. 16.41 wyścig drużynowy K, o brązowy medal
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.45 skoki K, kwalifikacje
  • godz. 13.30 skoki M, kwalifikacje