Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 17 lutego, wtorek

We wtorek biało-czerwoni mają praktycznie zerowe szanse na medale. Męska sztafeta biathlonistów raczej nie włączy się do rywalizacji o czołowe miejsca. Polacy w kombinacji norweskiej są tłem podczas olimpijskiej rywalizacji. 11 lutego w konkursie na normalnej skoczni i biegu na 10 km uczestniczyło 36 zawodników. Jarząbek zajął 33. miejsce, a Krzempek był 35. We wtorek kombinatorzy będą rywalizować na dużej skoczni. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10. Natomiast bieg na 10 km zaplanowano na 13.45. We wtorek najlepszy wynik z polskich sportowców powinna osiągnąć Kurakowa. Pochodząca z Rosji 23-letnia łyżwiarka figurowa zaprezentuje się w programie krótkim solistek.

biathlon

godz. 14.30 sztafeta 4x7,5 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

kombinacja norweska

godz. 10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

godz. 13.45 duża skocznia/10 km, bieg

łyżwiarstwo figurowe

godz. 18.45 solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

Program wydarzeń olimpijskich - 17 lutego, wtorek (7 finałów)

We wtorek odbędzie się siedem olimpijskich finałów, w tym pięć bez udziału Polaków. Na ten dzień zaplanowano też czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym oraz snowboardowy slopestyle kobiet.

snowboard

godz. 13.00 slopestyle K

kombinacja norweska

godz. 13.45 duża skocznia/10 km, bieg

biathlon

godz. 14.30 sztafeta 4x7,5 km M

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.28 wyścig drużynowy M, finał A

godz. 16.47 wyścig drużynowy K, finał A

narciarstwo dowolne

godz. 19.30 big air M

bobsleje

godz. 21.05 dwójki M, 4. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 17 lutego, wtorek (pozostałe konkurencje)