Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 17 lutego, wtorek
We wtorek biało-czerwoni mają praktycznie zerowe szanse na medale. Męska sztafeta biathlonistów raczej nie włączy się do rywalizacji o czołowe miejsca. Polacy w kombinacji norweskiej są tłem podczas olimpijskiej rywalizacji. 11 lutego w konkursie na normalnej skoczni i biegu na 10 km uczestniczyło 36 zawodników. Jarząbek zajął 33. miejsce, a Krzempek był 35. We wtorek kombinatorzy będą rywalizować na dużej skoczni. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10. Natomiast bieg na 10 km zaplanowano na 13.45. We wtorek najlepszy wynik z polskich sportowców powinna osiągnąć Kurakowa. Pochodząca z Rosji 23-letnia łyżwiarka figurowa zaprezentuje się w programie krótkim solistek.
- biathlon
- godz. 14.30 sztafeta 4x7,5 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
- kombinacja norweska
- godz. 10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
- godz. 13.45 duża skocznia/10 km, bieg
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 18.45 solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)
Program wydarzeń olimpijskich - 17 lutego, wtorek (7 finałów)
We wtorek odbędzie się siedem olimpijskich finałów, w tym pięć bez udziału Polaków. Na ten dzień zaplanowano też czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym oraz snowboardowy slopestyle kobiet.
- snowboard
- godz. 13.00 slopestyle K
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.28 wyścig drużynowy M, finał A
- godz. 16.47 wyścig drużynowy K, finał A
- narciarstwo dowolne
- godz. 19.30 big air M
- bobsleje
- godz. 21.05 dwójki M, 4. ślizg
Program wydarzeń olimpijskich - 17 lutego, wtorek (pozostałe konkurencje)
- bobsleje
- godz. 19.00 dwójki M, 3. ślizg
- curling
- godz. 9.05 faza grupowa M
- godz. 14.05 faza grupowa K
- godz. 19.05 faza grupowa M
- hokej na lodzie - mężczyźni, baraże o awans do ćwierćfinału
- godz. 12.10 Niemcy – Francja
- godz. 12.10 Szwajcaria – Włochy
- godz. 16.40 Czechy – Dania
- godz. 21.10 Szwecja – Łotwa
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 14.30 wyścig drużynowy M, półfinały
- godz. 14.52 wyścig drużynowy K, półfinały
- godz. 15.24 wyścig drużynowy M, finał D
- godz. 15.30 wyścig drużynowy M, finał C
- godz. 15.43 wyścig drużynowy K, finał D
- godz. 15.49 wyścig drużynowy K, finał C
- godz. 16.22 wyścig drużynowy M, o brązowy medal
- godz. 16.41 wyścig drużynowy K, o brązowy medal
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.45 skoki K, kwalifikacje
- godz. 13.30 skoki M, kwalifikacje
