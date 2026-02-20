Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 20 lutego, piątek
Czerwonka nie ukrywa, że to już jej ostatnie igrzyska, w których regularnie startowała od 2010 roku. Podczas ceremonii otwarcia w Mediolanie pełniła funkcję chorążego. Maliszewska natomiast jest najbardziej utytułowaną Polką w short tracku, m.in. dwukrotną medalistką mistrzostw świata na 500 m. Wszystko wskazuje jednak na to, że na 1500 m szanse na sukces ma niewielkie. W bobslejowych dwójkach dwa pierwsze ślizgi czekają tego dnia Klaudię Adamek i Lindę Weiszewski.
- bobsleje
- godz. 18.00 dwójki K, 1. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
- godz. 19.50 dwójki K, 2. ślizg
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.30 1500 m K (Natalia Czerwonka)
- short track
- godz. 20.15 1500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
- godz. 21.02 1500 m K, półfinały
- godz. 22.00 1500 m K, finał B
- godz. 22.07 1500 m K, finał A
Program wydarzeń olimpijskich - 20 lutego, piątek (7 finałów)
Z piątkowych konkurencji, w których nie wystąpią reprezentanci Polski, na pierwszy plan wybija się biathlonowy bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn. O czwarte złoto na tych igrzyskach powalczy w nim Francuz Quentin Fillon Maillet.
Ponadto zaplanowano jeszcze cztery konkurencje finałowe. W short tracku będzie to sztafeta mężczyzn, a w narciarstwie dowolnym - cross kobiet oraz skoki i halfpipe mężczyzn.
- narciarstwo dowolne
- godz. 13.15 cross K, finał A
- godz. 13.30 skoki M
- godz. 19.30 halfpipe M
- biathlon
- godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 15 km M
- łyżwiarstwo szybkie
- short track
- godz. 21.29 sztafeta 5000 m M, finał A
- godz. 22.03 1500 m K, finał A
Program wydarzeń olimpijskich - 20 lutego, piątek (pozostałe konkurencje)
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.00 cross K, kwalifikacje
- godz. 10.30 skoki M, kwalifikacje
- godz. 10.30 halfpipe M, kwalifikacje
- godz. 12.00 cross K, 1/8 finału
- godz. 12.35 cross K, ćwierćfinały
- godz. 12.54 cross K, półfinały
- godz. 13.10 cross K, finał B
- bobsleje
- curling
- godz. 14.05 kobiety, półfinały
- godz. 19.05 mężczyźni, o brązowy medal
- hokej na lodzie
- godz. 16.40 mężczyźni, półfinał
- godz. 21.10 mężczyźni, półfinał
- short track
- godz. 21.17 sztafeta 5000 m M, finał B
