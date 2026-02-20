Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 20 lutego, piątek

Czerwonka nie ukrywa, że to już jej ostatnie igrzyska, w których regularnie startowała od 2010 roku. Podczas ceremonii otwarcia w Mediolanie pełniła funkcję chorążego. Maliszewska natomiast jest najbardziej utytułowaną Polką w short tracku, m.in. dwukrotną medalistką mistrzostw świata na 500 m. Wszystko wskazuje jednak na to, że na 1500 m szanse na sukces ma niewielkie. W bobslejowych dwójkach dwa pierwsze ślizgi czekają tego dnia Klaudię Adamek i Lindę Weiszewski.

  • bobsleje
  • godz. 18.00 dwójki K, 1. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
  • godz. 19.50 dwójki K, 2. ślizg
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.30 1500 m K (Natalia Czerwonka)
  • short track
  • godz. 20.15 1500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
  • godz. 21.02 1500 m K, półfinały
  • godz. 22.00 1500 m K, finał B
  • godz. 22.07 1500 m K, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 20 lutego, piątek (7 finałów)

Z piątkowych konkurencji, w których nie wystąpią reprezentanci Polski, na pierwszy plan wybija się biathlonowy bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn. O czwarte złoto na tych igrzyskach powalczy w nim Francuz Quentin Fillon Maillet.

Ponadto zaplanowano jeszcze cztery konkurencje finałowe. W short tracku będzie to sztafeta mężczyzn, a w narciarstwie dowolnym - cross kobiet oraz skoki i halfpipe mężczyzn.

Program wydarzeń olimpijskich - 20 lutego, piątek (pozostałe konkurencje)

