Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 20 lutego, piątek

Czerwonka nie ukrywa, że to już jej ostatnie igrzyska, w których regularnie startowała od 2010 roku. Podczas ceremonii otwarcia w Mediolanie pełniła funkcję chorążego. Maliszewska natomiast jest najbardziej utytułowaną Polką w short tracku, m.in. dwukrotną medalistką mistrzostw świata na 500 m. Wszystko wskazuje jednak na to, że na 1500 m szanse na sukces ma niewielkie. W bobslejowych dwójkach dwa pierwsze ślizgi czekają tego dnia Klaudię Adamek i Lindę Weiszewski.

bobsleje

godz. 18.00 dwójki K, 1. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

godz. 19.50 dwójki K, 2. ślizg

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.30 1500 m K (Natalia Czerwonka)

short track

godz. 20.15 1500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

godz. 21.02 1500 m K, półfinały

godz. 22.00 1500 m K, finał B

godz. 22.07 1500 m K, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 20 lutego, piątek (7 finałów)

Z piątkowych konkurencji, w których nie wystąpią reprezentanci Polski, na pierwszy plan wybija się biathlonowy bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn. O czwarte złoto na tych igrzyskach powalczy w nim Francuz Quentin Fillon Maillet.

Ponadto zaplanowano jeszcze cztery konkurencje finałowe. W short tracku będzie to sztafeta mężczyzn, a w narciarstwie dowolnym - cross kobiet oraz skoki i halfpipe mężczyzn.

narciarstwo dowolne

godz. 13.15 cross K, finał A

godz. 13.30 skoki M

godz. 19.30 halfpipe M

biathlon

godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 15 km M

łyżwiarstwo szybkie

short track

godz. 21.29 sztafeta 5000 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 20 lutego, piątek (pozostałe konkurencje)