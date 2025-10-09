Świątek kontra Bencic po raz szósty

Świątek dotychczas grała z Benicic pięć razy. Cztery z tych pojedynków zakończyły się zwycięstwami Polki. Jedyny wygrany przez Szwajcarkę mecz miał miejsce w wielkoszlemowym US Open w 2021 roku. Obie panie w lipcu spotkały się w półfinale Wimbledonu. Wtedy zdecydowanie lepsza była 24-latka z Raszyna. Starsza o cztery lata rywalka przegrała wtedy gładko 2:6, 0:6.

Bencic wróciła na kort po dłuższej przerwie

Bencic pod koniec zeszłego sezonu wróciła do rywalizacji w cyklu WTA po urodzeniu dziecka. Ma bardzo dobry rok w tourze - zeszły zakończyła na 489. miejscu w rankingu WTA, a obecnie jest notowana na 15. miejscu. Wygrała w tym roku jeden turniej - w Abu Zabi, w sumie ma ich na koncie dziewięć. Dla porównania, Świątek w tym sezonie triumfowała już w trzech imprezach, a w sumie w... 25.

Linette już odpadła, Fręch gra o ćwierćfinał

O ćwierćfinał turnieju w Wuhan walczy też inna polska tenisistka. Magdalena Fręch w czwartek zmierzy się Laura Siegemund. 37-letnia Niemka w drugiej rundzie sprawiła niespodziankę, pokonując rozstawioną z numerem piątym Rosjankę Mirrę Andriejewą 6:7 (4-7), 6:3, 6:3.

Niestety już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Magda Linette. Polka przegrała z Chorwatką Antonią Ruzic.