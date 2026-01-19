Majchrzak po raz drugi w karierze w 2. rundzie Australian Open

W światowym rankingu Majchrzak zajmuje 59. miejsce w świecie, a Fearnley jest 77. tenisistą globu. Wcześniej spotkali się raz - w 2024 w kwalifikacjach halowej imprezy w Sztokholmie górą był Brytyjczyk. Ich poniedziałkowy mecz trwał trzy godziny i 26 minut.

Reklama

Majchrzak po raz drugi w karierze awansował do drugiej rundy Australian Open. Poprzednio dokonał tego w 2022 roku. Wówczas na tym etapie zakończył udział.

Majchrzak i Marozsan jeszcze za sobą nie grali

47. w rankingu Marozsan wcześniej w poniedziałek pokonał rozstawionego z numerem 24. Francuza Arthura Rinderknecha 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4. Z Węgrem Majchrzak jeszcze nie grał.