Zarówno w Londynie, jak i w całym Wielkim Szlemie do "czwórki" w męskim singlu z biało-czerwonych wcześniej dotarł tylko Jerzy Janowicz.

Rozstawiony z numerem 14. Hurkacz odniósł na Wimbledonie życiowy sukces. Dotychczas jego najlepszym wynikiem w zmaganiach tej rangi była trzecia runda, na której zatrzymał się w poprzedniej edycji londyńskiego turnieju dwa lata temu (ubiegłoroczna została odwołana z powodu pandemii COVID-19). W drodze do półfinału wyeliminował zaś drugą rakietę świata Rosjanina Daniiła Miedwiediewa oraz legendarnego Szwajcara Rogera Federera, który ma w dorobku 20 tytułów wielkoszlemowych, z których osiem wywalczył właśnie w Londynie.

Dzięki tegorocznemu popisowi na obiektach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu 24-letni Polak w poniedziałkowym notowaniu rankingu światowego przesunie się co najmniej na 11., najwyższe w karierze miejsce. Zarobił też już 465 tys. funtów, czyli ok. 2,5 mln złotych.

Wrocławianin z Berrettinim w zawodowej karierze zmierzył się dotychczas dwukrotnie, za każdym razem na kortach twardych. Trzy lata temu w kwalifikacjach Australian Open górą był Włoch, a Polak zrewanżował mu się w kolejnym sezonie w pierwszej rundzie turnieju ATP w Miami. Rywalizowali ze sobą także w młodszych kategoriach wiekowych - w turnieju do lat 18 w Bytomiu gracz z Italii wygrał w dwóch setach.

Po meczu Polaka i Włocha na korcie centralnym zaprezentują się dwaj pozostali półfinaliści - lider światowej listy Serb Novak Djokovic, który wygrał dwie ostatnie edycje, oraz rozstawiony z "10" Kanadyjczyk Denis Shapovalov.