Mąż zmarłej rok temu dostał polski paszport

Sewostjanow urodził się w Kazachstanie. Rok temu uzyskał polskie obywatelstwo i postanowił walczyć w biało-czerwonych barwach. Na co dzień reprezentuje Legię Warszawa. W dorobku ma tytuł mistrza Polski w boksie olimpijskim.

Niestety teraz spotkała go ogromna tragedia w życiu osobistym. Z powodu zawału serca zmarła jego żona - Sofia. Kobieta była w siódmym miesiącu ciąży. Dziecko przeżyło dzięki operacji ratującej życie, a po porodzie ważyło zaledwie 1250 g.

Dziecko zostało uratowane w ostatniej chwili

O tragedii polskiego pięściarza w mediach społecznościowych poinformowała Aleksandra Sidorenko, która założyła specjalną zbiórkę pieniędzy. Pięściarka 12 marca wystąpi na Gali Charytatywnej w Warszawie. Zmierzy się na niej z mistrzynią Europy Laurą Grzyb. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc rodzinie zmarłej Sofii. Uratowana dziewczynka imię dostała po swojej mamie.

Nagle tracisz najbliższą osobę! Atak serca odebrał Alksowi żonę, a Alinie i Sofii mamę. Sofia została uratowana i w ostatniej chwili przyszła na świat, w 29. tygodniu ciąży. Nigdy nie pozna dotyku mamy. Aleks zadzwonił do mnie rano, że nie będzie go na treningu, bo jedzie z żoną do szpitala, po południu dostałam wiadomość, że 'potrzebuje kilku dni', bo żona umarła - napisała Sidorenko.