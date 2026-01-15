Były trener Legii ma kłopoty z komunikowaniem

Sa Pinto, który prowadził Legię w latach 2018-2019 poinformował w mediach społecznościowych, że wraz ze swoimi współpracownikami przebywa aktualnie na terenie portugalskiej placówki dyplomatycznej.

Były szkoleniowiec Legii zaznaczył, że w związku z zamieszkami on i jego koledzy stracili w ostatnim czasie możliwość komunikowania się, gdyż jak dodał występują w Iranie przerwy w działaniu internetu i telefonów.

Sa Pinto schronił się w ambasadzie po wygrany meczu

Sa Pinto schronił się na terenie portugalskiej ambasady w środę, dzień po po wygranym przez Esteghlal FC wyjazdowym meczu 1/8 Pucharu Iranu przeciwko ekipie Foolad Hormozgan.

Czuję się zobowiązany zostać tu, nadal trenować moją drużynę, ale też zorientować się czy w ogóle są do tego warunki. Ciężko mi jest teraz odchodzić. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Takie jest moje życzenie - przekazał Sa Pinto.

Portugalczycy opuszczą Iran

Tymczasem w czwartek przed południem MSZ Portugalii podjął decyzję o zamknięciu ambasady tego kraju w Teheranie. Skierował też do Portugalczyków apel, aby nie udawali się do Iranu z powodu ryzyka dla ich bezpieczeństwa.

Resort spraw zagranicznych sprecyzował, że w najbliższych godzinach ostatni Portugalczycy opuszczą Iran. Dodał, że wyjazdu odmówiło jedynie 10 osób z portugalskim paszportem, z których siedem posiada też obywatelstwo Iranu.