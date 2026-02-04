Mudryk zamiast na boisku gra w internecie

Mudryk aktualnie odpoczywa od piłki. Ukrainiec w grudniu 2024 roku został przyłapany na stosowaniu niedozwolonych substancji wspomagających. W jego organizmie wykryto meldonium. Piłkarz został zawieszony.

Reklama

25-latek z boiska przeniósł się do internetu i zamiast kopać piłkę gra Counter-Strike. Podczas jednej z rozgrywek prowokował i obrażał polskich graczy. Robiąc to sięgnął dna. Ukrainiec w haniebny i skandaliczny sposób pisał o rzezi wołyńskiej.

Ukraiński piłkarz uderzył w Polaków

Ukrainiec w rozmowie z portalem Tribuna postanowił wytłumaczyć swoje zachowanie. Lepiej jednak gdyby zachował milczenie, bo jeszcze bardziej się pogrążył.

Moje stanowisko jest bardzo proste. Jestem bardzo wdzięczny tym Polakom, którzy szczerze wspierają Ukraińców, ale ciągle słyszę i widzę, jak niektórzy Polacy traktują Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy teraz mieszkają w Polsce. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacjami, w których obrażali moich znajomych bez powodu. Gdzie więc mam znaleźć miłość do Polaków w grze? Nie znajdę - podkreślił Mudryk.