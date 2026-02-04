Mudryk zamiast na boisku gra w internecie

Mudryk aktualnie odpoczywa od piłki. Ukrainiec w grudniu 2024 roku został przyłapany na stosowaniu niedozwolonych substancji wspomagających. W jego organizmie wykryto meldonium. Piłkarz został zawieszony.

25-latek z boiska przeniósł się do internetu i zamiast kopać piłkę gra Counter-Strike. Podczas jednej z rozgrywek prowokował i obrażał polskich graczy. Robiąc to sięgnął dna. Ukrainiec w haniebny i skandaliczny sposób pisał o rzezi wołyńskiej.

Ukraiński piłkarz uderzył w Polaków

Ukrainiec w rozmowie z portalem Tribuna postanowił wytłumaczyć swoje zachowanie. Lepiej jednak gdyby zachował milczenie, bo jeszcze bardziej się pogrążył.

Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Moje stanowisko jest bardzo proste. Jestem bardzo wdzięczny tym Polakom, którzy szczerze wspierają Ukraińców, ale ciągle słyszę i widzę, jak niektórzy Polacy traktują Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy teraz mieszkają w Polsce. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacjami, w których obrażali moich znajomych bez powodu. Gdzie więc mam znaleźć miłość do Polaków w grze? Nie znajdę - podkreślił Mudryk.