Muzycy Oasis wzorują się na kibicach Lecha

Myślisz Oasis - mówisz bracia Gallagherowie. Noel i Liam nie ukrywają swojej wielkiej sympatii do Manchesteru City. Czemu obaj artyści często dają wyraz na swoich występów.

Słynni bracia na koncerty Oasis przenieśli zachowania, które można zobaczyć na trybunach stadionów piłkarskich. Gallagherowie szczególnie upodobali sobie atmosferę rodem z obiektu Lecha Poznań.

"Poznań" na koncertach Oasis

Muzycy w trakcie występów zachęcają swoich fanów do robienia "Poznania", czyli wspólnego podskakiwanie w zwartym szeregu, plecami do boiska. Gallagherowie podpatrzyli, to zachowanie kibiców "Kolejorza" w 2010 podczas meczu Ligi Europy, wygranego przez gospodarzy 3:1.

Noel Gallagher dostał prezent od Lecha

Zachowanie Gallagherów nie uszło uwadze klubowi ze stolicy Wielkopolski. Lech wysłał do Noela specjalny prezent. Muzyk dostał paczkę, w której była koszulka mistrzów Polski z numerem "12". Tym niecodziennym prezentem 58-letni mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych.

Dziękuję wszystkim w Lechu Poznań. To był najważniejszy punkt naszych koncertów na całym świecie. Nawet fani United brali w tym udział! - napisał członek zespołu Oasis.

Nie wiadomo czemu Lech obdarował tylko jednego z braci i dlaczego akurat był to Noel, ale Liam pyta się, gdzie jest koszulka dla niego.