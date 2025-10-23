Szachtar podejmie Legię w Krakowie

Szachtar z uwagi na toczącą się wojnę w Ukrainie mecze w europejskich pucharach w roli gospodarza rozgrywa na stadionach innych drużyn. Mecz z Legią wyznaczył na obiekcie krakowskiej Wisły. To przedstawiciele tego klubu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i organizację.

Ukraińcy nie pozwalają kibicom Legii wnieść flagi "Wołyń Pamiętamy"

Do Krakowa na mecz z Szachtarem udała się spora grupa kibiców Legii. Jednak w tej chwili wydaje się, że nie obejrzą oni meczu z trybun. Szef do spraw bezpieczeństwa ukraińskiego klubu nie zgadza się, by fani ze stolicy wnieśli na obiekt flagę "Wołyń Pamiętamy".

Kibice Legii zostają przed stadionem

Kibice Legii na znak protestu solidarnie postanowili nie wchodzić na trybuny, jeśli Szachtar nie pozwoli im wnieść tego transparentu. Prawdopodobnie legioniści dopingować swoją drużynę będą sprzed stadionu.