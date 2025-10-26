Real przed szansą rewanżu. Barcelona może przedłużyć serię

Dzisiejsze El Clasico jest okazją dla Realu do rewanżu za serię porażek w meczach z Barceloną w ubiegłym sezonie. Obie drużyny mierzyły się ze sobą cztery razy. Dwa razy w La Liga, raz w krajowym Pucharze i raz w Superpucharze Hiszpanii. Katalończycy odnieśli komplet zwycięstw - 4:0, 5:2, 3:2 i 4:3.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Barcelona osłabiona w El Clasico

Katalończycy do pojedynku z odwiecznym rywalem przystąpią bez kilku swoich gwiazd. Hansi Flick na pewno nie będzie mógł skorzystać z Raphinhi, Daniego Olmo czy Gaviego. Na boisku nie zobaczy również najlepszego strzelca mistrzów Hiszpanii z poprzednich rozgrywek. Uraz, którego Robert Lewandowski doznał w meczu z Litwą wyłączył go z gry na kilka tygodni.

Tak wielkich problemów kadrowych nie mają "Królewscy". Wszystkie as z tali trenera Xabiego Alonso są gotowe do gry, na czele z Kylianem Mbappe. Król strzelców hiszpańskiej La Liga jest w znakomitej formie. W dziewięciu ligowych meczach zdobył 10 bramek. Z pewnością Wojciech Szczęsny tego dnia w bramce Barcelony będzie miał sporo pracy.

Flick nie pokieruje Barceloną w El Clasico

Barcelona dodatkowo osłabiona będzie brakiem Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec Katalończyków podczas El Clasico nie może zasiąść na ławce prowadzonej przez siebie drużyny. Trener gości został ukarany zawieszeniem za niesportowe zachowanie w trakcie meczu z Gironą. Klub z Katalonii odwoływał się od tej decyzji, ale jego apelacja została odrzucona i szkoleniowiec mecz obejrzy z trybun.

Mimo, że Niemiec nie pokieruje Barceloną za linii bocznej, to w jej grze nic się nie zmieni. Flick nie zamierza porzucić swojej filozofii gry w El Claisco. Należy się spodziewać wysoko ustawionej linii obrony, długiego utrzymywania się przy piłce, mnóstwa pojedynków jeden na jeden i ofensywnego stylu gry.

Real faworytem El Clasico

Reklama

W tabeli ligi hiszpańskiej po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona niemal tradycyjnie zajmują pierwsze dwa miejsca. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a wicelider ma o dwa "oczka" mniej.

Minimalnym faworytem w niedzielnym El Clasico wydaje się Real. "Królewscy" W środę w Lidze Mistrzów pokonali Juventus Turyn 1:0. Było to ich 11. zwycięstwo w 12. spotkaniu o stawkę w tym sezonie. Tymczasem Barcelona została już pokonana przez Sevillę oraz Paris Saint-Germain, a ponadto zremisowała z Rayo Vallecano.

Gdzie oglądać El Clasico? Real Madryt - Barcelona - Transmisje TV na żywo

Początek meczu Real Madryt - Barcelona: niedziela, 26 października, godz. 16:15.

Transmisje TV

Eleven Sports 1

CANAL+ Sport

Polsat Box Go.