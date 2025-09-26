Garcia zajął miejsce Szczęsnego

Szczęsny poprzedni sezon również zaczynał od siedzenia na ławce rezerwowych Barcelony. Polak cierpliwie czekał na swoją szansę, a jak ją dostał to miejsca w Bramce nie oddał już do końca rozgrywek. Sytuacja zmieniła się latem. Barcelona kupiła nowego bramkarza i to Joana Garcię został numerem jeden. 24-latek zdążył rozegrać w barwach Katalończyków sześć meczów w La Liga i jeden w Lidze Mistrzów.

Na kolejny występ Hiszpan będzie musiał dłuższy czas poczekać. Garcia w czwartkowy wieczór zagrał jeszcze w wygranym 3:1 meczu z Realem Oviedo, ale dzień później na treningu doznał pęknięcia łąkotki wewnętrznej w lewym kolanie. Były Golkiper Espanyolu nie zagra co najmniej do październikowej przerwy reprezentacyjnej.

Szczęsny zagra w El Clasico

Garcię ominą ligowe mecz z Realem Sociedad (28.09) i Sevillą (05.10) a także potyczkę z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów oraz "El Claisco" przeciwko Realowi Madryt pod koniec października.

To oznacza, że do bramki Barcelony wraca Szczęsny. Pierwszym w tym sezonie sprawdzianem dla byłego golkipera reprezentacji Polski będzie w niedzielę spotkanie przeciwko Realowi Sociedad.

Plaga kontuzji w Barcelonie

Kontuzja Garcii to kolejny powód do zmartwień dla trenera Hansiego Flicka, który przez dłuższy czas nie będzie mógł liczyć na Gaviego, a do połowy października również na Brazylijczyka Raphinę. Z problemami zdrowotnymi zmagają się również Lamine Yamal i Fermin Lopez.

Barcelona za plecami Realu Madryt

Broniąca tytułu Barcelona jest obecnie druga w tabeli La Ligi, tracąc dwa punkty do Realu Madryt, który wygrał wszystkie sześć pierwszych spotkań oraz mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Olympique Marsylia.