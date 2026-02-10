Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 10 lutego, wtorek
Przed rokiem nasza drużyna mieszana łyżwiarzy zdobyła w tej konkurencji brązowy medal mistrzostw świata w Pekinie. Biało-czerwoni ustąpili tylko Kanadyjczykom i Włochom.
Rywalizacja sztafet rozpocznie się od ćwierćfinału. Wyścig o medale jest planowany na godz. 13.10. Natomiast wieczorem w Predazzo ciekawie zapowiada się konkurs skoków narciarskich drużyn mieszanych z udziałem Polaków.
- biathlon
- godz. 13.30 bieg indywidualny na 20 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
- biegi narciarskie
- godz. 9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Monika Skinder)
- godz. 9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Maciej Staręga)
- godz. 11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały
- godz. 12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały
- godz. 12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały
- godz. 12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały
- godz. 13.13 sprint techniką klasyczną K, finał
- godz. 13.25 sprint techniką klasyczną M, finał
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 18.30 soliści, pogram krótki (Władimir Samojłow)
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 jedynki K, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)
- godz. 18.34 jedynki K, 4. Ślizg
- short track
- godz. 10.30 500 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- godz. 11.10 1000 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- godz. 11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- godz. 12.34 sztafeta MIX, półfinały
- godz. 13.03 sztafeta MIX, finał B
- godz. 13.10 sztafeta MIX, finał A
- skoki narciarskie
- godz. 18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch lub Kacper Tomasiak lub Paweł Wąsek, Pola Bełtowska lub Anna Twardosz)
- godz. 20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 10 lutego, wtorek (9 finałów)
Łącznie we wtorek rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Polaków zabraknie w curlingu drużyn mieszanych, kombinacji kobiet w narciarstwie alpejskim oraz w slopestyle'u mężczyzn, konkurencji narciarstwa dowolnego.
- narciarstwo dowolne
- godz. 12.30 slopestyle M
- short track
- biegi narciarskie
- biathlon
- narciarstwo alpejskie
- godz. 14.00 kombinacja drużynowa K, slalom
- curling
- godz. 18.05 finał MIX
- saneczkarstwo
- skoki narciarskie
Program wydarzeń olimpijskich - 10 lutego, wtorek (pozostałe konkurencje)
- biegi narciarskie
- curling
- godz. 14.05 o brązowy medal MIX
- hokej na lodzie
- godz. 12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Szwecja
- godz. 16.40 kobiety, grupa B: Włochy - Niemcy
- godz. 20.10 kobiety, grupa A: Kanada - USA
- godz. 21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Szwajcaria
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 18.30 soliści, pogram krótki
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.30 kombinacja drużynowa K, zjazd
- narciarstwo dowolne
- godz. 11.15 jazda po muldach M, kwalifikacje 1
- godz. 14.15 jazda po muldach K, kwalifikacje 1
- saneczkarstwo
- short track
- skoki narciarskie
