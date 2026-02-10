Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 10 lutego, wtorek

Przed rokiem nasza drużyna mieszana łyżwiarzy zdobyła w tej konkurencji brązowy medal mistrzostw świata w Pekinie. Biało-czerwoni ustąpili tylko Kanadyjczykom i Włochom.

Reklama
Kacper Tomasiak na igrzyskach skoczył po medal! Polak wicemistrzem olimpijskim!
Kacper Tomasiak na igrzyskach skoczył po medal! Polak wicemistrzem olimpijskim!

Zobacz również

Rywalizacja sztafet rozpocznie się od ćwierćfinału. Wyścig o medale jest planowany na godz. 13.10. Natomiast wieczorem w Predazzo ciekawie zapowiada się konkurs skoków narciarskich drużyn mieszanych z udziałem Polaków.

  • biathlon
  • godz. 13.30 bieg indywidualny na 20 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • biegi narciarskie
  • godz. 9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Monika Skinder)
  • godz. 9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Maciej Staręga)
  • godz. 11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały
  • godz. 12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały
  • godz. 12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały
  • godz. 12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały
  • godz. 13.13 sprint techniką klasyczną K, finał
  • godz. 13.25 sprint techniką klasyczną M, finał
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 18.30 soliści, pogram krótki (Władimir Samojłow)
  • saneczkarstwo
  • godz. 17.00 jedynki K, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)
  • godz. 18.34 jedynki K, 4. Ślizg
  • short track
  • godz. 10.30 500 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • godz. 11.10 1000 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • godz. 11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • godz. 12.34 sztafeta MIX, półfinały
  • godz. 13.03 sztafeta MIX, finał B
  • godz. 13.10 sztafeta MIX, finał A
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch lub Kacper Tomasiak lub Paweł Wąsek, Pola Bełtowska lub Anna Twardosz)
  • godz. 20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 10 lutego, wtorek (9 finałów)

Łącznie we wtorek rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Polaków zabraknie w curlingu drużyn mieszanych, kombinacji kobiet w narciarstwie alpejskim oraz w slopestyle'u mężczyzn, konkurencji narciarstwa dowolnego.

  • narciarstwo dowolne
  • godz. 12.30 slopestyle M
  • short track
  • godz. 13.10 sztafeta MIX, finał A
  • biegi narciarskie
  • godz. 13.13 sprint techniką klasyczną K, finał
  • godz. 13.25 sprint techniką klasyczną M, finał
  • biathlon
  • godz. 13.30 bieg indywidualny na 20 km M
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 14.00 kombinacja drużynowa K, slalom
  • curling
  • godz. 18.05 finał MIX
  • saneczkarstwo
  • godz. 18.34 jedynki K, 4. Ślizg
  • skoki narciarskie
  • godz. 20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 10 lutego, wtorek (pozostałe konkurencje)

  • biegi narciarskie
  • godz. 9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje
  • godz. 9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje
  • godz. 11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały
  • godz. 12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały
  • godz. 12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały
  • godz. 12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały
  • curling
  • godz. 14.05 o brązowy medal MIX
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Szwecja
  • godz. 16.40 kobiety, grupa B: Włochy - Niemcy
  • godz. 20.10 kobiety, grupa A: Kanada - USA
  • godz. 21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Szwajcaria
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 18.30 soliści, pogram krótki
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.30 kombinacja drużynowa K, zjazd
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 11.15 jazda po muldach M, kwalifikacje 1
  • godz. 14.15 jazda po muldach K, kwalifikacje 1
  • saneczkarstwo
  • godz. 17.00 jedynki K, 3. ślizg
  • short track
  • godz. 10.30 500 m K, kwalifikacje
  • godz. 11.10 1000 m M, kwalifikacje
  • godz. 11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały
  • godz. 12.34 sztafeta MIX, półfinały
  • godz. 13.03 sztafeta MIX, finał B
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa