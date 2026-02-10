Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 10 lutego, wtorek

Przed rokiem nasza drużyna mieszana łyżwiarzy zdobyła w tej konkurencji brązowy medal mistrzostw świata w Pekinie. Biało-czerwoni ustąpili tylko Kanadyjczykom i Włochom.

Rywalizacja sztafet rozpocznie się od ćwierćfinału. Wyścig o medale jest planowany na godz. 13.10. Natomiast wieczorem w Predazzo ciekawie zapowiada się konkurs skoków narciarskich drużyn mieszanych z udziałem Polaków.

biathlon

godz. 13.30 bieg indywidualny na 20 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

biegi narciarskie

godz. 9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Monika Skinder)

godz. 9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Maciej Staręga)

godz. 11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały

godz. 12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały

godz. 12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały

godz. 12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały

godz. 13.13 sprint techniką klasyczną K, finał

godz. 13.25 sprint techniką klasyczną M, finał

łyżwiarstwo figurowe

godz. 18.30 soliści, pogram krótki (Władimir Samojłow)

saneczkarstwo

godz. 17.00 jedynki K, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)

godz. 18.34 jedynki K, 4. Ślizg

short track

godz. 10.30 500 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

godz. 11.10 1000 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

godz. 11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)

godz. 12.34 sztafeta MIX, półfinały

godz. 13.03 sztafeta MIX, finał B

godz. 13.10 sztafeta MIX, finał A

skoki narciarskie

godz. 18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch lub Kacper Tomasiak lub Paweł Wąsek, Pola Bełtowska lub Anna Twardosz)

godz. 20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 10 lutego, wtorek (9 finałów)

Łącznie we wtorek rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Polaków zabraknie w curlingu drużyn mieszanych, kombinacji kobiet w narciarstwie alpejskim oraz w slopestyle'u mężczyzn, konkurencji narciarstwa dowolnego.

narciarstwo dowolne

godz. 12.30 slopestyle M

narciarstwo alpejskie

godz. 14.00 kombinacja drużynowa K, slalom

curling

godz. 18.05 finał MIX

Program wydarzeń olimpijskich - 10 lutego, wtorek (pozostałe konkurencje)