Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 15 lutego, niedziela
O wysokie lokaty powalczą m.in. alpejka Maryna Gąsienica-Daniel w gigancie, panczenistki na 500 metrów, na czele z Kają Ziomek-Nogal, a także biathlonistki. Największe nadzieje związane są ze startem Ziomek-Nogal, która w ostatnich imprezach przed igrzyskami prezentowała bardzo wysoką formę, m.in. triumfując 25 stycznia w zawodach Pucharu Świata w Inzell. Początek rywalizacji w Mediolanie o godz. 17.03.
Znacznie wcześniej, bo już od 10.00, na trasę pierwszego przejazdu w slalomie gigancie ruszą alpejki (drugi rozpocznie się o 13.30). Wśród nich Maryna Gąsienica-Daniel, dla której to jest koronna konkurencja. W styczniu we włoskim Kronplatz zajęła piąte miejsca w zawodach Pucharu Świata, wyrównując swój najlepszy wynik w karierze. Polka, która 19 lutego skończy 32 lata, po raz pierwszy od prawie trzech lat wróciła w tym sezonie do czołowej dziesiątki klasyfikacji PŚ w gigancie.
- biathlon
- godz. 14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
- biegi narciarskie
- godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
- short track
- godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- godz. 21.49 1500 m M, półfinały
- godz. 22.35 1500 m M, finał B
- godz. 22.42 1500 m M, finał A
- skoki narciarskie
- godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
- godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 15 lutego, niedziela (9 finałów)
Z finałów bez udziału Polaków odbędą się: sztafeta w biegu narciarskim mężczyzn 4x7,5 km, jazda równoległa po muldach mężczyzn, snowbordowy cross mix oraz skeleton drużyn mieszanych.
- biathlon
- godz. 11.15 bieg na dochodzenie na 12,5 km M
- godz. 14.45 bieg na dochodzenie na 10 km K
- biegi narciarskie
- godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km M
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 17.03 500 m K
- narciarstwo alpejskie
- godz. 13.30 slalom gigant K, 2. przejazd
- narciarstwo dowolne
- godz. 11.48 jazda równoległa po muldach M, finał
- snowboard
- godz. 14.40 cross MIX, finał A
- skeleton
- godz. 18.00 drużyny mieszane
- skoki narciarskie
- godz. 19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 15 lutego, niedziela (pozostałe konkurencje)
- bobsleje
- godz. 10.00 jedynki K, 1. ślizg
- godz. 11.50 jedynki K, 2. ślizg
- curling
- godz. 9.05 faza grupowa M
- godz. 14.05 faza grupowa K
- godz. 19.05 faza grupowa M
- hokej na lodzie
- godz. 12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Czechy
- godz. 16.40 mężczyźni, grupa A: Kanada - Francja
- godz. 19.10 mężczyźni, grupa C: Dania - Łotwa
- godz. 21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Niemcy
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.45 pary sportowe, program krótki
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.00 wyścig drużynowy M, ćwierćfinały
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.00 slalom gigant K, 1. przejazd
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.30 jazda równoległa po muldach M, 1/16 finału
- godz. 11.00 jazda równoległa po muldach M, 1/8 finału
- godz. 11.20 jazda równoległa po muldach M, ćwierćfinały
- godz. 11.35 jazda równoległa po muldach M, półfinały
- godz. 11.46 jazda równoległa po muldach M, o brązowy medal
- godz. 19.30 big air M, kwalifikacje
- skoki narciarskie
- godz. 18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa
- snowboard
- godz. 13.45 cross MIX, ćwierćfinały
- godz. 14.15 cross MIX, półfinały
- godz. 14.35 cross MIX, finał B
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję