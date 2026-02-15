Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 15 lutego, niedziela

O wysokie lokaty powalczą m.in. alpejka Maryna Gąsienica-Daniel w gigancie, panczenistki na 500 metrów, na czele z Kają Ziomek-Nogal, a także biathlonistki. Największe nadzieje związane są ze startem Ziomek-Nogal, która w ostatnich imprezach przed igrzyskami prezentowała bardzo wysoką formę, m.in. triumfując 25 stycznia w zawodach Pucharu Świata w Inzell. Początek rywalizacji w Mediolanie o godz. 17.03.

Reklama
Żurek wróci z igrzysk olimpijskich bez medalu. Liczyliśmy na więcej
Żurek wróci z igrzysk olimpijskich bez medalu. Liczyliśmy na więcej

Zobacz również

Znacznie wcześniej, bo już od 10.00, na trasę pierwszego przejazdu w slalomie gigancie ruszą alpejki (drugi rozpocznie się o 13.30). Wśród nich Maryna Gąsienica-Daniel, dla której to jest koronna konkurencja. W styczniu we włoskim Kronplatz zajęła piąte miejsca w zawodach Pucharu Świata, wyrównując swój najlepszy wynik w karierze. Polka, która 19 lutego skończy 32 lata, po raz pierwszy od prawie trzech lat wróciła w tym sezonie do czołowej dziesiątki klasyfikacji PŚ w gigancie.

  • biathlon
  • godz. 14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
  • biegi narciarskie
  • godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
  • short track
  • godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • godz. 21.49 1500 m M, półfinały
  • godz. 22.35 1500 m M, finał B
  • godz. 22.42 1500 m M, finał A
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
  • godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 15 lutego, niedziela (9 finałów)

Z finałów bez udziału Polaków odbędą się: sztafeta w biegu narciarskim mężczyzn 4x7,5 km, jazda równoległa po muldach mężczyzn, snowbordowy cross mix oraz skeleton drużyn mieszanych.

  • biathlon
  • godz. 11.15 bieg na dochodzenie na 12,5 km M
  • godz. 14.45 bieg na dochodzenie na 10 km K
  • biegi narciarskie
  • godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km M
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 17.03 500 m K
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 13.30 slalom gigant K, 2. przejazd
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 11.48 jazda równoległa po muldach M, finał
  • snowboard
  • godz. 14.40 cross MIX, finał A
  • skeleton
  • godz. 18.00 drużyny mieszane
  • skoki narciarskie
  • godz. 19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 15 lutego, niedziela (pozostałe konkurencje)

  • bobsleje
  • godz. 10.00 jedynki K, 1. ślizg
  • godz. 11.50 jedynki K, 2. ślizg
  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa M
  • godz. 14.05 faza grupowa K
  • godz. 19.05 faza grupowa M
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Czechy
  • godz. 16.40 mężczyźni, grupa A: Kanada - Francja
  • godz. 19.10 mężczyźni, grupa C: Dania - Łotwa
  • godz. 21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Niemcy
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 19.45 pary sportowe, program krótki
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.00 wyścig drużynowy M, ćwierćfinały
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.00 slalom gigant K, 1. przejazd
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.30 jazda równoległa po muldach M, 1/16 finału
  • godz. 11.00 jazda równoległa po muldach M, 1/8 finału
  • godz. 11.20 jazda równoległa po muldach M, ćwierćfinały
  • godz. 11.35 jazda równoległa po muldach M, półfinały
  • godz. 11.46 jazda równoległa po muldach M, o brązowy medal
  • godz. 19.30 big air M, kwalifikacje
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa
  • snowboard
  • godz. 13.45 cross MIX, ćwierćfinały
  • godz. 14.15 cross MIX, półfinały
  • godz. 14.35 cross MIX, finał B