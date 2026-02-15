Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 15 lutego, niedziela

O wysokie lokaty powalczą m.in. alpejka Maryna Gąsienica-Daniel w gigancie, panczenistki na 500 metrów, na czele z Kają Ziomek-Nogal, a także biathlonistki. Największe nadzieje związane są ze startem Ziomek-Nogal, która w ostatnich imprezach przed igrzyskami prezentowała bardzo wysoką formę, m.in. triumfując 25 stycznia w zawodach Pucharu Świata w Inzell. Początek rywalizacji w Mediolanie o godz. 17.03.

Znacznie wcześniej, bo już od 10.00, na trasę pierwszego przejazdu w slalomie gigancie ruszą alpejki (drugi rozpocznie się o 13.30). Wśród nich Maryna Gąsienica-Daniel, dla której to jest koronna konkurencja. W styczniu we włoskim Kronplatz zajęła piąte miejsca w zawodach Pucharu Świata, wyrównując swój najlepszy wynik w karierze. Polka, która 19 lutego skończy 32 lata, po raz pierwszy od prawie trzech lat wróciła w tym sezonie do czołowej dziesiątki klasyfikacji PŚ w gigancie.

biathlon

godz. 14.45 sprint na 7,5 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

biegi narciarskie

godz. 12.00 sztafeta 4x7,5 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

łyżwiarstwo szybkie

godz. 17.00 500 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

short track

godz. 20.15 1500 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

godz. 21.01 1000 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

godz. 21.49 1500 m M, półfinały

godz. 22.35 1500 m M, finał B

godz. 22.42 1500 m M, finał A

skoki narciarskie

godz. 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

godz. 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa

