Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 16 lutego, poniedziałek

Tomasiak wystartuje w duecie z Pawłem Wąkiem. Polacy o miejsce na podium będą rywalizować z ekipami Japonii, Austrii, Słowenii, Norwegii i Niemiec.

Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył już dwa medale - srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce. Wąsek wywalczył 14. lokatę.

Tomasiak dwukrotnym medalistą olimpijskim. Tym razem 'skoczył' po brąz
Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidulanym, Polska znalazłaby się na czwartym miejscu z małą stratą do podium. Łączna nota Tomasiaka i Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt.

  • bobsleje
  • godz. 19.00 jedynki K, 3. ślizg (Linda Weiszewski)
  • godz. 21.06 jedynki K, 4. ślizg
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 20.00 pary sportowe, program dowolny (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.00 slalom M, 1. przejazd (Michał Jasiczek)
  • godz. 13.30 slalom M, 2. przejazd
  • short track
  • godz. 11.00 1000 m K, ćwierćfinały (Gabriela Topolska)
  • godz. 11.17 500 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • godz. 11.57 1000 m K, półfinały
  • godz. 12.41 1000 m K, finał B
  • godz. 12.47 1000 m K, finał A
  • skoki narciarskie
  • godz. 19.00 super team M, 1. seria konkursowa (Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
  • godz. 19.43 super team M, 2. seria konkursowa
  • godz. 20.20 super team M, finałowa seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 16 lutego, poniedziałek (6 finałów)

Łącznie w poniedziałek na zimowych igrzyskach we Włoszech zostanie rozdanych sześć kompletów medali. Polacy nie wezmą udziału w finale konkurencji big air w narciarstwie dowolnym.

  • bobsleje
  • godz. 21.06 jedynki K, 4. ślizg
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 20.00 pary sportowe, program dowolny
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 13.30 slalom M, 2. przejazd
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 19.30 big air K
  • short track
  • godz. 12.47 1000 m K, finał A
  • skoki narciarskie
  • godz. 20.20 super team M, finałowa seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 16 lutego, poniedziałek (pozostałe konkurencje)

  • bobsleje
  • godz. 10.00 dwójki M, 1. ślizg
  • godz. 11.57 dwójki M, 2. ślizg
  • godz. 19.00 jedynki K, 3. ślizg
  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa K
  • godz. 14.05 faza grupowa M
  • godz. 19.05 faza grupowa K
  • hokej na lodzie
  • godz. 16.40 kobiety, półfinał
  • godz. 21.10 kobiety, półfinał
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 10.00 slalom M, 1. przejazd
  • short track
  • godz. 11.00 1000 m K, ćwierćfinały
  • godz. 11.17 500 m M, kwalifikacje
  • godz. 11.57 1000 m K, półfinały
  • godz. 12.06 sztafeta 5000 m M, półfinały
  • godz. 12.41 1000 m K, finał B
  • skoki narciarskie
  • godz. 19.00 super team M, 1. seria konkursowa
  • godz. 19.43 super team M, 2. seria konkursowa
  • snowboard
  • godz. 10.30 slopestyle K, kwalifikacje
  • godz. 14.00 slopestyle M, kwalifikacje