Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 16 lutego, poniedziałek
Tomasiak wystartuje w duecie z Pawłem Wąkiem. Polacy o miejsce na podium będą rywalizować z ekipami Japonii, Austrii, Słowenii, Norwegii i Niemiec.
Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył już dwa medale - srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce. Wąsek wywalczył 14. lokatę.
Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidulanym, Polska znalazłaby się na czwartym miejscu z małą stratą do podium. Łączna nota Tomasiaka i Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt.
- bobsleje
- godz. 19.00 jedynki K, 3. ślizg (Linda Weiszewski)
- godz. 21.06 jedynki K, 4. ślizg
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 20.00 pary sportowe, program dowolny (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.00 slalom M, 1. przejazd (Michał Jasiczek)
- godz. 13.30 slalom M, 2. przejazd
- short track
- godz. 11.00 1000 m K, ćwierćfinały (Gabriela Topolska)
- godz. 11.17 500 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- godz. 11.57 1000 m K, półfinały
- godz. 12.41 1000 m K, finał B
- godz. 12.47 1000 m K, finał A
- skoki narciarskie
- godz. 19.00 super team M, 1. seria konkursowa (Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
- godz. 19.43 super team M, 2. seria konkursowa
- godz. 20.20 super team M, finałowa seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 16 lutego, poniedziałek (6 finałów)
Łącznie w poniedziałek na zimowych igrzyskach we Włoszech zostanie rozdanych sześć kompletów medali. Polacy nie wezmą udziału w finale konkurencji big air w narciarstwie dowolnym.
- bobsleje
- godz. 21.06 jedynki K, 4. ślizg
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 20.00 pary sportowe, program dowolny
- narciarstwo alpejskie
- godz. 13.30 slalom M, 2. przejazd
- narciarstwo dowolne
- godz. 19.30 big air K
- short track
- godz. 12.47 1000 m K, finał A
- skoki narciarskie
- godz. 20.20 super team M, finałowa seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 16 lutego, poniedziałek (pozostałe konkurencje)
- bobsleje
- godz. 10.00 dwójki M, 1. ślizg
- godz. 11.57 dwójki M, 2. ślizg
- godz. 19.00 jedynki K, 3. ślizg
- curling
- godz. 9.05 faza grupowa K
- godz. 14.05 faza grupowa M
- godz. 19.05 faza grupowa K
- hokej na lodzie
- godz. 16.40 kobiety, półfinał
- godz. 21.10 kobiety, półfinał
- narciarstwo alpejskie
- godz. 10.00 slalom M, 1. przejazd
- short track
- godz. 11.00 1000 m K, ćwierćfinały
- godz. 11.17 500 m M, kwalifikacje
- godz. 11.57 1000 m K, półfinały
- godz. 12.06 sztafeta 5000 m M, półfinały
- godz. 12.41 1000 m K, finał B
- skoki narciarskie
- godz. 19.00 super team M, 1. seria konkursowa
- godz. 19.43 super team M, 2. seria konkursowa
- snowboard
- godz. 10.30 slopestyle K, kwalifikacje
- godz. 14.00 slopestyle M, kwalifikacje
