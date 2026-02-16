Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 16 lutego, poniedziałek

Tomasiak wystartuje w duecie z Pawłem Wąkiem. Polacy o miejsce na podium będą rywalizować z ekipami Japonii, Austrii, Słowenii, Norwegii i Niemiec.

Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył już dwa medale - srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce. Wąsek wywalczył 14. lokatę.

Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidulanym, Polska znalazłaby się na czwartym miejscu z małą stratą do podium. Łączna nota Tomasiaka i Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt.

bobsleje

godz. 19.00 jedynki K, 3. ślizg (Linda Weiszewski)

godz. 21.06 jedynki K, 4. ślizg

łyżwiarstwo figurowe

godz. 20.00 pary sportowe, program dowolny (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

narciarstwo alpejskie

godz. 10.00 slalom M, 1. przejazd (Michał Jasiczek)

godz. 13.30 slalom M, 2. przejazd

short track

godz. 11.00 1000 m K, ćwierćfinały (Gabriela Topolska)

godz. 11.17 500 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

godz. 11.57 1000 m K, półfinały

godz. 12.41 1000 m K, finał B

godz. 12.47 1000 m K, finał A

skoki narciarskie

godz. 19.00 super team M, 1. seria konkursowa (Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

godz. 19.43 super team M, 2. seria konkursowa

godz. 20.20 super team M, finałowa seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 16 lutego, poniedziałek (6 finałów)

Łącznie w poniedziałek na zimowych igrzyskach we Włoszech zostanie rozdanych sześć kompletów medali. Polacy nie wezmą udziału w finale konkurencji big air w narciarstwie dowolnym.

Program wydarzeń olimpijskich - 16 lutego, poniedziałek (pozostałe konkurencje)