Powód rezygnacji z jazdy nie jest jeszcze znany. W klasyfikacji generalnej zajmował 34. miejsce ze stratą 53 sekund do prowadzącego Holendra Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix).

Po trzech etapach na Węgrzech i dniu przerwy, we wtorek kolarze wrócili do rywalizacji na Sycylii. Czwarty odcinek ma 172 km i wieńczy go podjazd zboczem Etny.

Zakończenie wyścigu 29 maja w Weronie.