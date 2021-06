W poniedziałkowych meczach drugiej rundy play off ligi NBA koszykarze Los Angeles Clippers pokonali we własnej hali Utah Jazz 118:104, a Atlanta Hawks, także u siebie, wygrała z Philadelphia 76ers 103:100. W obu parach, w rywalizacji do czterech zwycięstw jest 2-2.

Jazz to najlepsza drużyna sezonu zasadniczego. Rywalizację z Clippers zaczęła od dwóch zwycięstw u siebie, ale w Los Angeles doznała dwóch porażek. Reklama Ekipa z "Miasta Aniołów" świetnie rozpoczęła mecz. Po pierwszej kwarcie prowadziła 30:13 i do końca kontrolowała przebieg gry. W pewnym momencie jej przewaga sięgnęła 29 punktów. Graliśmy twardo, walczyliśmy, ale nie byliśmy dość sprytni - powiedział trener Jazz Quin Snyder. Nikola Jokic MVP sezonu zasadniczego ligi NBA Zobacz również Kluczowa była gra w obronie oraz sprawne przechodzenie do kontrataków - ocenił szkoleniowiec Clippers Tyronn Lue. Bardzo dobrze zagrali najważniejsi koszykarze w jego ekipie - Kawhi Leonard i Paul George. Obaj zdobyli po 31 punktów. Wśród pokonanych prym wiódł Donovan Mitchell - 37 pkt, ale przy kiepskiej skuteczności z gry 9/26. Mecz numer 5 odbędzie się w środę, w Salt Lake City. Na zwycięzcę w tej parze czeka już Phoenix Suns. "Słońca" 4-0 zmiotły Denver Nuggets. Znacznie więcej emocji było w Atlancie. 76ers tuż przed przerwą prowadzili różnicą 18 punktów, ale roztrwonili przewagę. Ostatnia część gry była bardzo zacięta. Wygraną "Jastrzębi" przypieczętował Trae Young skutecznie wykonując cztery rzuty wolne w ostatniej minucie. W całym meczu uzyskał 25 pkt i aż 18 asyst. Ten zespół nigdy się nie poddaje, bez względu na to jaki jest wynik. Jestem dumny z całej ekipy - powiedział Young. Dla gości 20 pkt zdobył Tobias Harris. Problemy z kolanem dokuczają natomiast Joelowi Embiidowi. Kameruński środkowy w drugiej kwarcie spędził trochę czasu w szatni. Po przerwie nie trafił żadnego z 12 rzutów z gry. Miał 17 pkt i 21 zbiórek. Kolejny mecz w środę, w Filadelfii.