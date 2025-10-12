Skóraś w pierwszym składzie na Litwę

W czwartkowym pojedynku na Stadionie Śląskim Urban dał szanse piłkarzom, którzy w poprzednich meczach nie mieli okazji zaprezentować swoich umiejętności albo grali w mniejszym wymiarze czasowym. Swoją szansę wykorzystał Michał Skóraś, który do kadry wrócił po dłuższej przerwie. Były piłkarz Lecha Poznań znalazł uznanie w oczach selekcjonera i w nagrodę mecz z Litwą rozpocznie w pierwszym składzie.

Urban postawił na trzech stoperów

Urban już jakiś czas temu powiedział, że numerem jeden Łukasz Skorupski. Dlatego, to że od pierwszej minuty w polskiej bramce będzie stał golkiper włoskiej Bologny nikogo nie dziwi. W obronie selekcjoner postawił na trzech stoperów. Są to: Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Na wahadłach "wiatr" robić będą Michał Skóraś i Matty Cash.

Z Lewandowskim w ataku na Litwę

W środku pomocy zobaczymy Bartosza Slisza i Piotra Zielińskiego. Przed nimi zagrają Jakub Kamiński i Sebastiana Szymańskiego. Natomiast miejsce w ataku zarezerwowane jest dla Roberta Lewandowskiego.