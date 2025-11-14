Urbanowi ze składu wypadło dwóch stoperów

Brak Skorupskiego to nie jedyny kłopot Urbana. Z powodu urazu niedostępny dla selekcjonera będzie też Jan Bednarek. Lider polskiej defensywy zbiera świetne oceny za grę w FC Porto i jego brak na pewno odczujemy.

Reklama

Z powodu nadmiernej liczby żółtych kartek w meczu z Holandią pauzują stoper Przemysław Wiśniewski oraz ustawiany na pozycji defensywnego pomocnika Bartosz Slisz. Na zgrupowaniu nie ma też kontuzjowanego Krzysztofa Piątka, ale napastnik katarskiego Al-Duhail SC nie był pierwszym wyborem dla Urbana i jego nieobecność aż tak nie boli.

Grabara zastąpi Skorupskiego

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Urban zdradził, że już dokonał wyboru bramkarza. Selekcjoner nie chciał jednak powiedzieć, kto zajmie miejsce Skorupskiego. Prawdopodobnie będzie to Kamil Grabara. Golkiper VfL Wolfsburg regularnie gra w Bundeslidze. Teraz dostanie szansę pokazania się w reprezentacji w meczu o punkty.

Urban nie zmieni taktyki

Urban mimo kłopotów kadrowych nie zamierza zmieniać ustawienia taktycznego. Od pierwszej minuty zagramy trójką stoperów. Blok defensywny tworzyć będą: Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski i Jakub Kiwior. Na wahadłach ustawieni zostaną Matty Cash i wracający do kadry po kontuzji Nicola Zalewski.

Urban w meczu z Holandią postawi na wariant ofensywny

Na pozycji numer 6 zobaczymy Piotra Zielińskiego. Przed nim w środku pola grać będą Sebastian Szymański i Jakub Kamiński. Urban zaryzykuje i postawi na wariant ofensywny z dwoma zawodnikami ustawionymi z przodu. Duet napastników tworzyć będą Karol Świderski i Robert Lewandowski.