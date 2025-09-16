Benjamin Mendy w Pogoni Szczecin

Pojawiające się dziś informacje potwierdzają, że Pogoń Szczecin doczekała się bardzo solidnego wzmocnienia, a jest nim były zawodnik reprezentacji Francji oraz Manchesteru City, Benjamin Mendy. Według szczegółów przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z Meczyków transfer gwiazdora jest na etapie finalizacji, a Alex Haditaghi wysłał po zawodnika prywatny samolot.

Mendy ma zostać zakontraktowany w klubie ze Szczecina do czerwca 2027 roku i ma zarabiać ponad 1 milion euro rocznie. Wydaje się to jedna z największych, o ile nie największa kwota w całej PKO BP Ekstraklasie.

Zakręt w karierze Benjamina Mendy'ego

Do tej pory zawodnik ten grał w FC Zurich, jednak jego kontrakt dobiegł końca, a więc Portowcom udało się pozyskać tego zawodnika bez uiszczania kwoty odstępnego. Wcześniej występował on w Manchesterze City, jednak zmuszony został do odejścia ze względu na oskarżenia o napaść seksualną.

Dopiero dwa lata temu został oczyszczony ze wszystkich zarzutów i rozpoczął proces ze swoim byłym klubem, bo ten przestał wypłacać mu pensję. Sprawę wygrał w listopadzie 2024 roku, zmuszając zarząd "The Citizens" do wypłaty odszkodowania. Mimo że zawodnik oczyścił swoje dobre imię i odzyskał pieniądze, tak jego sportowa kariera znalazła się na zakręcie.

Mendy poważnym wzmocnieniem dla Pogoni Szczecin

Nie da się ukryć, że tak sensacyjny transfer jest dla Pogoni Szczecin nie lada wzmocnieniem. Możliwe, że dzięki niemu "Portowcy" wreszcie będą mieli większe szanse na zdobycie wymarzonych trofeów, albo chociaż na wyjście z kryzysu. Biorąc pod uwagę ostatnie mecze, nie jest to wykluczone.

Aktualnie klub ze Szczecina znajduje się na 9. lokacie PKO BP Ekstraklasy z rezultatem 10 punktów, które zdobyli w 8 meczach. W miniony weekend drużyna prowadzona przez Roberta Kolendrowicza uległa Koronie Kielce, a najnowsze doniesienia wskazują, że władze klubu zdecydowały się zakończyć współpracę z tym szkoleniowcem. Możliwe, że do formalnego ogłoszenia zmiany szkoleniowca dojdzie jeszcze w tym tygodniu.